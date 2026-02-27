Viola News
Ex viola, Pietro Terracciano rinnova con il Milan: i motivi della scelta

L'ex portiere della Fiorentina Pietro Terracciano rinnova con il Milan fino al 2027
Redazione VN

L'ex viola Pietro Terraccianorinnoverà il suo contratto con il Milan fino al 2027. Negli scorsi giorni ci sono stati i primi contatti tra gli agenti del portiere e la dirigenza rossonera che si protrarranno senza fretta nelle prossime settimane.

Da una parte la fiducia di Tare nell'affidargli il ruolo di vice-Maignan, dall'altra il rapporto con il portiere titolare del Milan. Terracciano e Maignan infatti nutrono un profondo rispetto reciproco con la dirigenza che ha apprezzato il lavoro svolto dall'ex Fiorentina: due clean sheet su due partite disputate.

