Ex viola, Pietro Terracciano rinnova con il Milan: i motivi della scelta

L'ex viola Pietro Terraccianorinnoverà il suo contratto con il Milan fino al 2027. Negli scorsi giorni ci sono stati i primi contatti tra gli agenti del portiere e la dirigenza rossonera che si protrarranno senza fretta nelle prossime settimane.
Da una parte la fiducia di Tare nell'affidargli il ruolo di vice-Maignan, dall'altra il rapporto con il portiere titolare del Milan. Terracciano e Maignan infatti nutrono un profondo rispetto reciproco con la dirigenza che ha apprezzato il lavoro svolto dall'ex Fiorentina: due clean sheet su due partite disputate.
