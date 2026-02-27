Il passaggio del turno dell'Atalanta contro il Borussio Dortmund ha scosso anche la vita dei fiorentini, pronti a dividersi tra chi rimpiange Raffaele Palladino e chi no. Intanto, a Bergamo, l'ex allenatore della Fiorentina viene osannato per quanto sta facendo con l'Atalanta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola A Bergamo è Palladino mania: “Viene avanti come Mosè! Il nuovo Gasperini”
altre news
A Bergamo è Palladino mania: “Viene avanti come Mosè! Il nuovo Gasperini”
Tutti pazzi per Palladino....a Bergamo
Il Corriere dello Sport, per esempio, lo definisce come l'esatto erede di Gian Piero Gasperini. Ecco parte dell'articolo di oggi:
In provincia circola un video girato negli spogliatoi in piena bolgia dopopartita: a un certo punto Palladino chiede un attimo di silenzio, prende in mano una salvietta sporca di sangue, la mostra all’intera comitiva e dice ragazzi, dobbiamo un applauso a chi ha lasciato questo sangue, è Krstovic, che all’ultimo secondo è andato di testa a prendersi la scarpata e il rigore...L’anima, lo spirito, l’esaltazione. È la riscoperta di qualcosa che si temeva persa, oltrepassando i limiti del pianeta Gasp. È tutto qui: non saranno gli ottavi a cambiare la storia, ma sarà questa partita a cambiare i destini. Bergamo accerta concretamente che niente è finito e che tutto continua. Dopo mesi di mestizia con Juric - umiliazione spaziale a Parigi col Psg, tredicesimi in campionato - ecco profilarsi un nuovo Mosè, più giovane e non ancora carismatico come il suo maestro, comunque erede naturale e discepolo devoto. Il perché di tanta baraonda è tutto qui: ritrovando con Palladino l’Atalantissima travolgente e feroce, Bergamo tira un potentissimo sospiro di sollievo. Si avverte nell’aria la sensazione che questo distretto della provincia italiana, uno dei famosi distretti dell’eccellenza come lo sono quelli delle ceramiche, degli orafi, delle biotecnologie, delle mozzarelle di bufala, questo distretto specializzato nel calcio spettacolare, con i conti in ordine, molto km zero, non debba smantellare niente, ridimensionare niente, chiudere niente. Il distretto Bergamo può continuare a produrre divertimento ed emozioni forti, certo anche potenti delusioni, mai la noia e la tristezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA