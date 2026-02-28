VIDEO – Ex viola: Folorunsho, un rientro da sogno. L’eurogol contro il Parma

Nella gara di ieri sera che ha aperto la 27° giornata di campionato, tra Parma e Cagliari, è stato protagonista l'ex viola Michael Folorunsho. Il giocatore di proprietà del Napoli, dopo un periodo di stop a causa di un infortunio, è tornato segnando subito un eurogol che ha portato il momentaneo vantaggio ai suoi.