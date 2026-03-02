Dzeko: “Calcio? Nemmeno quello che è successo a Firenze mi ha fatto cambiare idea”

Edin Dzeko, (L'ATTACCO A VANOLI) attaccante dello Schalke 04 ed ex Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Welt. Ecco le sue parole sul periodo a Firenze
Edin Dzeko parla ancora di Firenze
Di solito mi alleno in palestra prima di scendere in campo, soprattutto per ridurre il rischio di infortuni. Dopo l’allenamento aggiungo altri 20-30 minuti di lavoro. Poi passo dalla sauna, quindi dal bagno di ghiaccio e infine mi affido alle cure dei fisioterapisti. Amo il calcio troppo profondamente per non dare sempre il massimo. Ripensando alla mia carriera, posso dire di essere sempre stato appagato e di aver vissuto il calcio con passione. Neppure gli ultimi sei mesi a Firenze hanno cambiato questo sentimento. E allo stesso modo non lo faranno i mesi che vivrò qui allo Schalke
