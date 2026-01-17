VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – La semplicità di Commisso: quando palleggiava in campo con Vlahovic
i nostri video
VIDEO – La semplicità di Commisso: quando palleggiava in campo con Vlahovic
All'età di 76 anni è scomparso Rocco Commisso. Nel 2021, si era reso protagonista di un momento disteso e simbolico, scambiando palleggi con Vlahovic e mostrando una certa confidenza con il pallone, impreziosita anche da qualche colpo di tacco
Un episodio rimasto nella memoria dei tifosi. Le immagini Gazzetta