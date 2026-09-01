Kean arriva al Como alla guida di una barca. L'ex attaccante viola si presenta così
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Moise Kean ha salutato Firenze ed è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Como. L'ex attaccante viola ha annunciato il suo arrivo nel club lariano attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nelle immagini si vede Kean arrivare in barca, accompagnato dalla scritta: «Pronti per un nuovo capitolo». QUI SOTTO IL VIDEO
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