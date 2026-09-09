Ci sono giocatori che a Firenze passano senza lasciare particolarmente il segno. E poi ci sono quelli che, anche a distanza di anni, vengono ricordati soprattutto per ciò che avrebbero potuto essere. Valentin Eysseric fa parte di questi ultimi.

Il francese arrivò alla Fiorentina nell’estate del 2017, con l’idea di aggiungere qualità e fantasia alla squadra viola. Un investimento sul quale c’erano aspettative, anche per il suo percorso in Francia. A Firenze, però, le cose non andarono come sperato. La sua esperienza si chiuse senza lasciare una traccia significativa.

Oggi, però, il calcio porta Eysseric da tutt’altra parte. A 34 anni il francese ha deciso di continuare a giocare e ha trovato un nuovo club dopo essere rimasto svincolato in seguito all’esperienza con l’Igdir FK, nella seconda serie turca. La prossima destinazione sarà l’UNA Strassen, uno dei club del massimo campionato lussemburghese. Una nuova pagina per un giocatore che, guardando indietro, probabilmente avrebbe immaginato un percorso diverso anche dopo il passaggio da Firenze.