Rivivi le emozioni degli ex viola riuniti in occasione del Centenario della Fiorentina
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In occasione del Centenario della Fiorentina tanti ex viola sono arrivati a Firenze. Il club viola ha aperto le porte del Viola Park per accoglierli tutti in un pranzo all'insegna dei ricordi. Rivivi l'evento con le seguenti immagini:
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