Rivivi le emozioni degli ex viola riuniti in occasione del Centenario della Fiorentina

Redazione VN
5807707704993189957

VIDEO VN - Dunga: "Firenze va capita. Nel mondo il viola è orgoglio"

In occasione del Centenario della Fiorentina tanti ex viola sono arrivati a Firenze. Il club viola ha aperto le porte del Viola Park per accoglierli tutti in un pranzo all'insegna dei ricordi. Rivivi l'evento con le seguenti immagini:

Commisso, Iachini
IMG_6421
IMG_6420
IMG_6419
Screenshot 2026-08-29 (16.38.19)
Commisso, Ribery
Screenshot 2026-08-29 (16.40.48)
IMG_6419

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti