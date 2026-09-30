Le parole di Manor Solomon dopo la sconfitta di Israele contro l'Irlanda continuano a far discutere in Inghilterra. L'ex attaccante della Fiorentina, oggi al West Ham, ha infatti attirato le critiche di una parte della tifoseria degli Hammers per alcune dichiarazioni rilasciate al termine della partita persa 3-0.

Solomon aveva accusato i tifosi irlandesi di nutrire odio nei confronti di Israele e aveva espresso il proprio orgoglio per il Paese, la Nazionale e i soldati israeliani. L'esterno era poi arrivato a definire Israele "dieci volte migliore e più forte dell'Irlanda".

Parole che, secondo quanto riferito dai media britannici, hanno provocato la reazione di alcuni sostenitori del West Ham. Una parte della tifoseria avrebbe deciso di contattare direttamente il club per manifestare il proprio dissenso nei confronti del giocatore.

Non solo. Tra le ipotesi avanzate dai tifosi ci sarebbe anche quella di organizzare una petizione e di non applaudire Solomon nel momento in cui il suo nome verrà annunciato allo stadio.

La vicenda rischia dunque di accompagnare il ritorno in campo dell'ex viola con la maglia del West Ham, impegnato in Championship, dopo la pausa per le Nazionali.