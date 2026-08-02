Solomon sta provando a mettersi in luce nelle amichevoli, dato che il suo futuro sarà lontano dal Tottenham
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Per Manor Solomon il futuro sembra essere lontano dal Tottenham. L'israeliano vuole una nuova sistemazione per aumentare il proprio minutaggio, ed anche la Fiorentina resta vigile su di lui. Minutaggio che però non gli sta mancando nella tourneè australiana del Tottenham.
De Zerbi lo conosce bene, e con tanti nazionali ancora out, si è affidato a lui. Solomon è stato il secondo giocatore per minuti giocatori in Oceania, dietro solo al neo-capitano Gray. Il ragazzo sembra già aver scaldato il proprio motore.
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