La Sampdoria cambia obiettivo per la porta. Dopo aver visto sfumare la possibilità di riportare in blucerchiato Tommaso Martinelli, il club ligure è tornato sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione.

Il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, infatti, ha preferito accettare la proposta dell'Avellino, mettendo così fine alla pista che lo avrebbe potuto portare a Genova.

Per questo motivo la dirigenza della Sampdoria sta valutando diversi profili e, tra le opzioni emerse nelle ultime ore, figura anche un volto ben conosciuto dai tifosi viola: Neto.

Il portiere brasiliano, che ha difeso i pali della Fiorentina dal 2011 al 2015 prima del trasferimento alla Juventus, è attualmente svincolato. La sua ultima esperienza è stata in patria con il Botafogo, dove ha collezionato 18 presenze. Forte della sua esperienza internazionale, Neto rappresenta un'occasione a parametro zero che potrebbe fare al caso della Sampdoria, ancora alla ricerca del profilo giusto per affidargli la porta nella stagione 2026/27.