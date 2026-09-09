L'ex viola saluta la Turchia e approda in una squadra lussumburghese

Redazione VN
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Dopo l'esperienza in Turchia con la maglia dell'Igdir FK, il trequartista francese ex Fiorentina, Valentin Eysseric, oggi 34enne, è pronto per una nuova avventura. Infatti, l'ex numero 10 vestirà la maglia dell'UNA Strassen, club che milita nella massima divisione lussumburghese.

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