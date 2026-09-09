L'ex viola saluta la Turchia e approda in una squadra lussumburghese
VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"
Dopo l'esperienza in Turchia con la maglia dell'Igdir FK, il trequartista francese ex Fiorentina, Valentin Eysseric, oggi 34enne, è pronto per una nuova avventura. Infatti, l'ex numero 10 vestirà la maglia dell'UNA Strassen, club che milita nella massima divisione lussumburghese.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Atalanta, pagelle VN: Forte disfa e fa, ma è troppo tardi. Male Jallow
Giovanili
Supercoppa Primavera all'Atalanta: pazzo 4-3 alla Fiorentina che sbaglia un rigore
Conferenze stampa
Aliboni (conf): "Gli episodi non ci hanno aiutato. Vi racconto Andreazzoli"
Probabili formazioni
Venezia-Fiorentina, probabili formazioni: Vanoli si affida ai senatori?
Radio e tv
Monti: "Brutte figure della Fiorentina. Ma una scelta mi è piaciuta"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti