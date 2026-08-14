Roberto Piccoli ha parlato anche dell'esperienza vissuta la scorsa stagione con la maglia della Fiorentina.
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Roberto Piccoli è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L'attaccante, presentato nelle scorse ore dal club rossoblù, ha parlato delle sue condizioni fisiche e dei suoi obiettivi per la nuova stagione, tornando anche sull'esperienza vissuta lo scorso anno con la maglia della Fiorentina.
Mi sento abbastanza bene. Ho fatto un buon precampionato, giocando tre partite, e penso di essere andato abbastanza bene. Sto bene fisicamente. La scorsa stagione è stata complicata, ma mi ha aiutato a crescere sotto molti punti di vista. L'anno scorso ho segnato 9 gol, quest'anno voglio aumentare il mio bottino. Sono nel pieno della maturità e voglio fare ancora meglio. Arrivo qui con tanta voglia di lavorare e di fare bene.
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