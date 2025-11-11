Ufficiale: Palladino ha firmato con l’Atalanta (FOTO)

Come era previsto Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia nella tarda mattinata e sta per iniziare la sua avventura all'Atalanta. L'ex allenatore della Fiorentina ha varcato i cancelli del centro sportivo nerazzurro pochi minuti dopo l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Tony D’Amico.