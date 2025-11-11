Viola News
Ufficiale: Palladino ha firmato con l’Atalanta (FOTO)

L'ex tecnico della Fiorentina riparte da Bergamo (e dalla Champions League)
Come era previsto Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia nella tarda mattinata e sta per iniziare la sua avventura all'Atalanta. L'ex allenatore della Fiorentina ha varcato i cancelli del centro sportivo nerazzurro pochi minuti dopo l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Tony D’Amico.

Il tecnico campano ha sperato di tornare a Firenze dopo l'esonero di Pioli ma la società viola ha invece scelto Vanoli. Per Palladino è però arrivata subito un'altra occasione e prestigiosa, che gli permetterà di esordire anche in Champions League.

Intorno alle 14:50 ecco il comunicato ufficiale (foto tratta dal sito dell'Atalanta):

Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025. Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori.

