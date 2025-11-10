Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto questa mattina ai mircofoni di Radio 1 dove ha parlato della vittoria dei felsinei sul Napoli e dell'ottimo campionato che li vede fin qui protagonisti:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Di Vaio coccola Italiano: “Così grazie alla sua mentalità portata da Firenze”
Il ds
Di Vaio coccola Italiano: “Così grazie alla sua mentalità portata da Firenze”
Le parole del direttore sportivo del Bologna sull'ex viola
Stiamo lottando con un gruppo di squadre molto attrezzate, abituate a stare in alto. Noi siamo lì, con la nostra filosofia e con il modo di giocare che ci ha dato Italiano. Siamo contenti di stare lassù e speriamo di ritrovarci sempre in questa posizione anche alla fine dell'anno ed entrare in Europa. Non sarà semplice ma ci crediamo. Italiano che sfrutta molto la panchina? Questa è una sua costante. Lui ci ha portato questa mentalità, quando è arrivato da Firenze, dove ha giocato la Conference per due anni di fila. Ci ha fatto capire quanto sia importante costruire un gruppo lungo e solido
© RIPRODUZIONE RISERVATA