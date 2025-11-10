Raffaele Palladino è pronto a tornare in panchina. Lo aspetta l'Atalanta che, dopo il tremendo tonfo casalingo contor il Sassuolo, è pronta ad affidargli la panchina liquidando così Ivan Juric. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla panchina nerazzurra svelando che il campano non è l'unico ex viola a cui l'Atalanta ha pensato:
Palladino verso l’Atalanta. Ma la Dea ha pensato anche ad altri due ex viola
Il punto sulla panchina degli orobici
Due vittorie in undici gare di campionato, soltanto 13 punti raccolti dall’inizio della sua avventura a Bergamo. Manca soltanto l’ufficialità (che potrebbe arrivare in giornata), ma in serata sono stati avviati i contatti con Raffaele Palladino. Sullo sfondo Thiago Motta, Roberto Mancini e Paulo Sousa, ma con percentuali minori rispetto all’ex Fiorentina
