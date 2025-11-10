Palladino verso l’Atalanta. Ma la Dea ha pensato anche ad altri due ex viola

Viola News
Il punto sulla panchina degli orobici
Redazione VN

Raffaele Palladino è pronto a tornare in panchina. Lo aspetta l'Atalanta che, dopo il tremendo tonfo casalingo contor il Sassuolo, è pronta ad affidargli la panchina liquidando così Ivan Juric. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla panchina nerazzurra svelando che il campano non è l'unico ex viola a cui l'Atalanta ha pensato:

Due vittorie in undici gare di campionato, soltanto 13 punti raccolti dall’inizio della sua avventura a Bergamo. Manca soltanto l’ufficialità (che potrebbe arrivare in giornata), ma in serata sono stati avviati i contatti con Raffaele Palladino. Sullo sfondo Thiago Motta, Roberto Mancini e Paulo Sousa, ma con percentuali minori rispetto all’ex Fiorentina

