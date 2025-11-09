Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, problemi fisici per Vlahovic. Le sue condizioni in vista della Fiorentina

altre news

Ex viola, problemi fisici per Vlahovic. Le sue condizioni in vista della Fiorentina

Vlahovic
Condizione fisica non ottimale per Dusan Vlahovic che, dopo la sosta, ritroverà la Fiorentina
Redazione VN

Al 65' di Juventus-Torino, il tecnico bianconero Luciano Spalletti, ha sostituito l'ex viola Dusan Vlahovic. Una partita sottotono per lui  che non è riuscito a sbloccare un match inchiodato sul risultato di 0-0.

Nel post partita Spalletti ha spiegato il motivo del cambio: "Vlahovic aveva un problemino alla schiena. Mi ha dato grande disponibilità e si è sacrificato, poi iniziava a essere stremato ed è per quello che l'ho tolto". A ciò si aggiunge un fastidio al flessore che si era presentato dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona.

Non c'è però il tempo di riposare perché Vlahovic è stato convocato dalla Serbia. Al rientro dalla Nazionale poi ci sarà un'altra partita importante, contro la Fiorentina.

Leggi anche
Mina diventa l’incubo di Morata. Lo spagnolo frustrato chiede il cambio
L’amarcord di De Silvestri: “A Firenze sono maturato molto, ho bellissimi ricordi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA