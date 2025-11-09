Ex viola, problemi fisici per Vlahovic. Le sue condizioni in vista della Fiorentina

Nel post partita Spalletti ha spiegato il motivo del cambio: "Vlahovic aveva un problemino alla schiena. Mi ha dato grande disponibilità e si è sacrificato, poi iniziava a essere stremato ed è per quello che l'ho tolto". A ciò si aggiunge un fastidio al flessore che si era presentato dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona.