Ex viola, problemi fisici per Vlahovic. Le sue condizioni in vista della Fiorentina

Al 65' di Juventus-Torino, il tecnico bianconero Luciano Spalletti, ha sostituito l'ex viola Dusan Vlahovic. Una partita sottotono per lui che non è riuscito a sbloccare un match inchiodato sul risultato di 0-0.
Condizione fisica non ottimale per Dusan Vlahovic che, dopo la sosta, ritroverà la Fiorentina
Nel post partita Spalletti ha spiegato il motivo del cambio: "Vlahovic aveva un problemino alla schiena. Mi ha dato grande disponibilità e si è sacrificato, poi iniziava a essere stremato ed è per quello che l'ho tolto". A ciò si aggiunge un fastidio al flessore che si era presentato dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona.
Non c'è però il tempo di riposare perché Vlahovic è stato convocato dalla Serbia. Al rientro dalla Nazionale poi ci sarà un'altra partita importante, contro la Fiorentina.
