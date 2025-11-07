L’amarcord di De Silvestri: “A Firenze sono maturato molto, ho bellissimi ricordi”

Intervistato da Rai Radio 1, il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina, tra il 2009 e il 2012: "Ho giocato in Champions League con la maglia della Fiorentina, ero molto giovane, mi ricordo un gruppo da cui ho imparato tanto. Firenze è una bellissima città, sono cresciuto molto e maturato nelle situazioni difficili soprattutto nell'ultima stagione. Ho bellissimi ricordi di tutto ciò".