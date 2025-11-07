Viola News
L’amarcord di De Silvestri: “A Firenze sono maturato molto, ho bellissimi ricordi”

De Silvestri, Italiano
Dal 2009 al 2012 ha vestito la maglia viola, Lorenzo De Silvestri ricorda così la sua esperienza alla Fiorentina
Redazione VN

Intervistato da Rai Radio 1, il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina, tra il 2009 e il 2012: "Ho giocato in Champions League con la maglia della Fiorentina, ero molto giovane, mi ricordo un gruppo da cui ho imparato tanto. Firenze è una bellissima città, sono cresciuto molto e maturato nelle situazioni difficili soprattutto nell'ultima stagione. Ho bellissimi ricordi di tutto ciò".

Sul momento attuale: "Posso esprimermi poco perché non conosco dall'interno la situazione che stanno passando. E' una società molto importante, ha giocatori forti per riprendersi e credo che i dirigenti abbiano fatto le scelte opportune per quanto riguarda il nuovo allenatore. Sicuramente si riprenderà".

