“Nico, Nico”. A Madrid Gonzalez convince, e lui si emoziona

Nico Gonzalez sta ritrovando se stesso all'Atletico Madrid. L'argentino si è preso il popolo Colchoneros

Nico Gonzalez dopo una stagione horror alla Juventus, si sta rilanciando all'Atletico Madrid. L'argentino ha segnato una rete in Liga, sfiorando la seconda con il Siviglia. Nico però sta dando equilibrio a Simeone, che lo schiera sulla sinistra, dandogli licenza di spingere ma con anche compiti difensivi. Il suo inserimento è una delle chiavi del buon momento dell'Atletico. Ieri è uscito al minuto 69, applaudo da tutto lo stadio, che cantava per lui. Nel post gara AS ha ripreso le sue parole: