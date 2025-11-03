“Nico, Nico”. A Madrid Gonzalez convince, e lui si emoziona

Nico Gonzalez dopo una stagione horror alla Juventus, si sta rilanciando all'Atletico Madrid. L'argentino ha segnato una rete in Liga, sfiorando la seconda con il Siviglia. Nico però sta dando equilibrio a Simeone, che lo schiera sulla sinistra, dandogli licenza di spingere ma con anche compiti difensivi. Il suo inserimento è una delle chiavi del buon momento dell'Atletico. Ieri è uscito al minuto 69, applaudo da tutto lo stadio, che cantava per lui. Nel post gara AS ha ripreso le sue parole:
"È una cosa bellissima, qualcosa che non mi succedeva da molto tempo. Sono molto felice. Molto felice perché vengo da un posto in cui è stato molto difficile per me adattarmi, e ora arrivare in questa famiglia è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di cui mi godo ogni momento. Lo ricorderò per sempre"
