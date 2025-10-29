Retroscena: i giocatori della Juve volevano Palladino! Ora spera nell’Atalanta

Palladino è stato davvero in corsa per la panchina della Juventus. Poi la scelta è ricaduta su Luciano Spalletti

Raffaele Palladino è stato davvero in corsa per diventare l'allenatore della Juventus. Sui quotidiani di oggi si racconta addirittura di un colloquio andato in scena nel pomeriggio di ieri tra l'ex mister della Fiorentina e i dirigenti bianconeri.

A spingere per la sua candidatura c'era il dt François Modesto, che aveva lavorato con lui a Monza. La Repubblica rivela inoltre che una parte dei giocatori facesse il "tifo" proprio per Palladino .

Alla fine però il dg Damien Comolli ha deciso: sarà Luciano Spalletti a raccogliere l'eredità di Tudor. L'ex CT dell'Italia, tifoso della Fiorentina e con il tatuaggio dello scudetto del Napoli sul braccio, firmerà un contratto con la Juve fino a giugno con opzione di rinnovo per altre due stagioni in caso di qualificazione Champions.