Sky Sport: l’Atalanta pensa all’esonero di Juric, Palladino in pole per sostituirlo

Dopo lo 0-3 subito in casa contro il Sassuolo, l'Atalanta è sprofondata in crisi e la posizione di Ivan Juric, tecnico che ha preso il posto di Gian Piero Gasperini, traballa e non poco. Ecco che allora per la società bergamasca sono ore di grande riflessione e secondo Sky Sport il club orobico starebbe pensando ad un cambio in panchina. Ed il nome in pole position per sostituire l'allenatore croato sarebbe proprio quello di Raffaele Palladino.