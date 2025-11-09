Sky Sport: l’Atalanta pensa all’esonero di Juric, Palladino in pole per sostituirlo

Dopo lo 0-3 subito in casa contro il Sassuolo, l'Atalanta è sprofondata in crisi e la posizione di Ivan Juric, tecnico che ha preso il posto di Gian Piero Gasperini, traballa e non poco. Ecco che allora per la società bergamasca sono ore di grande riflessione e secondo Sky Sport il club orobico starebbe pensando ad un cambio in panchina. Ed il nome in pole position per sostituire l'allenatore croato sarebbe proprio quello di Raffaele Palladino.
L'ex tecnico gigliato può ripartire da Bergamo
Il tecnico lo scorso anno alla Fiorentina sta aspettando una chiamata da Bergamo, dopo essere stato in ballottaggio per il post Pioli. L'unico che potrebbe scalfirlo nella corsa alla panchina dell'Atalanta potrebbe essere quello di un altro ex calciatore allenato da Gasperini, ovvero Thiago Motta. Ma è Palladino quello ad essere più vicino ai nerazzurri, sempre che la Dea, appunto, decida di chiudere adesso con Juric.
