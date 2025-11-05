Repubblica: “La squadra preme per un ritorno di Palladino”

Esonero di Pioli, che fino all'ultimo ha rifiutato di dimettersi. Squadra affidata ad interim a Daniele Galloppa, che andrà in panchina domani sera a Mainz in Conference e probabilmente anche domenica prossima a Genova. Casting per il nuovo mister aperto a tanti profili, da Vanoli a Nesta, mentre la squadra preme per un ritorno di Palladino. La settimana movimentata in casa Fiorentina si è arricchita ieri di nuovi capitoli. Il primo, il più importante: Pioli, sfiduciato da domenica, è stato alla fine sollevato dall'incarico in mattinata. Lunedì aveva rifiutato la buonuscita proposta dal club: rimane sotto contratto con Commisso. Dopo un giorno vissuto da separato in casa, in una stanza con lo staff che dirigeva l'allenamento defaticante, ha lasciato il Viola Park salutando Firenze per la seconda volta. L'atteggiamento non è piaciuto alla curva che nella serata lo ha criticato con striscioni pesanti.