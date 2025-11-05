Esonero di Pioli, che fino all'ultimo ha rifiutato di dimettersi. Squadra affidata ad interim a Daniele Galloppa, che andrà in panchina domani sera a Mainz in Conference e probabilmente anche domenica prossima a Genova. Casting per il nuovo mister aperto a tanti profili, da Vanoli a Nesta, mentre la squadra preme per un ritorno di Palladino. La settimana movimentata in casa Fiorentina si è arricchita ieri di nuovi capitoli. Il primo, il più importante: Pioli, sfiduciato da domenica, è stato alla fine sollevato dall'incarico in mattinata. Lunedì aveva rifiutato la buonuscita proposta dal club: rimane sotto contratto con Commisso. Dopo un giorno vissuto da separato in casa, in una stanza con lo staff che dirigeva l'allenamento defaticante, ha lasciato il Viola Park salutando Firenze per la seconda volta. L'atteggiamento non è piaciuto alla curva che nella serata lo ha criticato con striscioni pesanti.
Repubblica: “La squadra preme per un ritorno di Palladino”
Quale futuro?—
Per adesso in panchina va il tecnico della Primavera Galloppa: sarà lui oggi a Mainz a presenziare alla vigilia di Conference e a guidare la squadra nella trasferta tedesca, con buone probabilità di essere al timone anche a Marassi in campionato domenica contro il Genoa, altro club in cerca di allenatore dopo il divorzio da Vieira. Poi ci sarà la sosta per la Nazionale: per questo la Fiorentina vuole prendersi più tempo per non sbagliare la scelta del successore. D'Aversa, che sembrava a un passo, è scivolato indietro per la pressione della piazza che non gradisce il tecnico reduce dalla retrocessione a Empoli. Vanoli resta un profilo spendibile, così come Nesta, che a Firenze ritroverebbe come direttore sportivo Roberto Goretti, con cui ha condiviso esperienze a Perugia e Reggio Emilia. Il tecnico ex Monza ha già dato la sua piena disponibilità. La squadra spinge per un ritorno di Palladino, comunque complicato.
