Ore frenetiche sul mercato per il Torino. Oltre a Mandragora i Granata pensano anche ad un ex Fiorentina
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Igor è ormai un esubero nel Brighton. La scorsa stagione il brasiliano l'ha passata al West Ham, senza trovare particolare minutaggio. Per lui sembrava certo il ritorno in Brasile, ma nelle ultime ore c'è una squadra che potrebbe riportarlo in Italia.
Si tratta del Torino, come scrive Tuttosport. I Granata cercano un centrale mancino, e stanno trattando con il Brighton sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'alternativa all'ex Fiorentina è Luperto, altro difemsore di piede sinistro.
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