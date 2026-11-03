VIDEO - Vanoli su Njie: "Sono stato criticato anche per questo. Ha esordito con me"

Il West Ham dopo l'inattesa retrocessione dello scorso anno vuole tornare subito in Premier League. La strada però si è fatta inaspettatamente ripida, dopo un inizio deludente in Championship. In rosa c'è anche l'ex viola Manor Solomon, ma l'ottavo posto in classifica è costato caro al tecnico Nuno Espirito Santo. Il club lo ha infatti esonerato, scegliendo Scott Parker, uno specialista delle promozioni in Premier, come successore.