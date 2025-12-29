Kean incedibile a gennaio? Dalla Spagna: il Barcellona punta un ex viola

Il Barcellona ha messo nel mirino l'ex viola Dusan Vlahovic

Nella situazione in cui si trova la Fiorentina nessuno è incedibile a gennaio. Nelle ultime settimane era uscita la notizia di un possibile interessamento da parte del Barcellona per Moise Kean. Con la clausola in essere dall'1 al 15 luglio è difficile che i Blaugrana possano pensare ad un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre l'attaccante viola sembra essere incedibile.