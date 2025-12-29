Kean incedibile a gennaio? Dalla Spagna: il Barcellona punta un ex viola

Nella situazione in cui si trova la Fiorentina nessuno è incedibile a gennaio. Nelle ultime settimane era uscita la notizia di un possibile interessamento da parte del Barcellona per Moise Kean. Con la clausola in essere dall'1 al 15 luglio è difficile che i Blaugrana possano pensare ad un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre l'attaccante viola sembra essere incedibile.
Il Barcellona ha messo nel mirino l'ex viola Dusan Vlahovic
Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona avrebbe virato sull'ex viola Dusan Vlahovic. Il contratto dell'attaccante scade a giugno 2026 e il club spagnolo avrebbe già avviato i primi contatti. Così come il Milan di Allegri che resterebbe la prima scelta del giocatore bianconero.
