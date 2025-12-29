Viola News
Kean incedibile a gennaio? Dalla Spagna: il Barcellona punta un ex viola

Kean incedibile a gennaio? Dalla Spagna: il Barcellona punta un ex viola - immagine 1
Il Barcellona ha messo nel mirino l'ex viola Dusan Vlahovic
Redazione VN

Nella situazione in cui si trova la Fiorentina nessuno è incedibile a gennaio. Nelle ultime settimane era uscita la notizia di un possibile interessamento da parte del Barcellona per Moise Kean. Con la clausola in essere dall'1 al 15 luglio è difficile che i Blaugrana possano pensare ad un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre l'attaccante viola sembra essere incedibile.

Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona avrebbe virato sull'ex viola Dusan Vlahovic. Il contratto dell'attaccante scade a giugno 2026 e il club spagnolo avrebbe già avviato i primi contatti. Così come il Milan di Allegri che resterebbe la prima scelta del giocatore bianconero.

