Lazio, l’ex viola Cataldi a rischio squalifica: out contro la Fiorentina?

Non sono mancate le polemiche in Udinese-Lazio, con i biancocelesti che hanno protestato per la rete di Davis che avrebbe toccato il pallone con un braccio. I vertici AIA hanno comunicato che il gol del giocatore è regolare in quanto il tocco non è avvenuto nell'immediatezza della rete del pareggio.
L'ex viola Danilo Cataldi potrebbe subire una sanzione per un gesto al termine di Udinese-Lazio
In campo molti giocatori della Lazio hanno protestato per la decisione dell'arbitro. Tra questi anche l'ex viola Danilo Cataldi che, al termine della partita, avrebbe applaudito in modo ironico al direttore di gara Colombo. Il gesto potrebbe costare una sanzione al centrocampista.
E' attesa dunque la decisione del Giudice Sportivo per saperne di più con un occhio alla gara che la Lazio disputerà proprio contro la Fiorentina il 7 gennaio all'Olimpico.
