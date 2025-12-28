Palladino verso l’Inter: “Con Fiorentina e Monza contesti e giocatori diversi”

Viola News
Le parole dell'ex Raffaele Palladino in vista della sfida contro l'Inter
Raffaele Palladino, ex allenatore viola ora all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di stasera contro l'Inter ritornando sul suo passato in cui ha battuto i nerazzurri:

 È vero, ho ottenuto risultati positivi in passato, ma di Fiorentina e Monza parliamo di annate, contesti e giocatori diversi. Sappiamo che il trend dell'Atalanta contro l'Inter non è positivo, ma i tabù ci sono per essere battuti. Giocare in casa sarà fondamentale. Vogliamo continuare la nostra scalata della classifica.

