Raffaele Palladino, ex allenatore viola ora all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di stasera contro l'Inter ritornando sul suo passato in cui ha battuto i nerazzurri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino verso l’Inter: “Con Fiorentina e Monza contesti e giocatori diversi”
altre news
Palladino verso l’Inter: “Con Fiorentina e Monza contesti e giocatori diversi”
Le parole dell'ex Raffaele Palladino in vista della sfida contro l'Inter
È vero, ho ottenuto risultati positivi in passato, ma di Fiorentina e Monza parliamo di annate, contesti e giocatori diversi. Sappiamo che il trend dell'Atalanta contro l'Inter non è positivo, ma i tabù ci sono per essere battuti. Giocare in casa sarà fondamentale. Vogliamo continuare la nostra scalata della classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA