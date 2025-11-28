Fiorentina-Palladino, la resa dei conti. E quel contatto dopo Pioli

Atalanta-Fiorentina di domenica avrà il sapore di una resa dei conti: non solo una sfida fondamentale per due squadre in difficoltà, ma anche il primo incrocio tra i viola e Raffaele Palladino dopo il suo burrascoso addio a Firenze. In pochi giorni, lo scorso maggio, esplosero la contestazione dei tifosi, lo scontro con la società — soprattutto con il ds Pradè — e le dimissioni del tecnico, arrivate appena 24 ore dopo che Commisso lo aveva definito «come un figlio». Un epilogo che lasciò ferite profonde in tutto l’ambiente viola.