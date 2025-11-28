Chi sorride è Albert Gudmundsson: assolto, caso chiuso

Il commento del suo avvocato

Redazione VN 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 07:12)

La vicenda giudiziaria che coinvolge Albert Gudmundsson si avvia alla conclusione: il ricorso presentato contro la sua assoluzione per un’accusa di cattiva condotta sessuale è stato infatti respinto. L’ex Genoa, tornato in Islanda a inizio novembre per presenziare all’udienza d’appello, era già stato assolto nei precedenti gradi di giudizio, e questo nuovo esito consolida ulteriormente la sua posizione. Un ulteriore ricorso è tecnicamente possibile, ma in casi simili rappresenta un’evenienza molto rara.

Il legale del calciatore, Vilhjálmur, ha espresso soddisfazione immediata per la conferma della sentenza, definendola «la conclusione corretta». Pur affermando di non aver ancora avuto modo di leggere le motivazioni complete, l’avvocato ha ribadito che ciò non cambia l’esito della vicenda e che, a suo avviso, non sarebbe mai dovuta essere formulata un’accusa in questo caso specifico.

Secondo il legale, la decisione iniziale del Procuratore Distrettuale di archiviare il caso era quella corretta, mentre l’atto d’accusa successivamente emesso dal Procuratore di Stato sarebbe frutto di errori sia di diritto sia di fatto. Con il rigetto dell’ultimo ricorso disponibile, la situazione giudiziaria di Gudmundsson può ormai considerarsi pressoché chiusa, permettendo al giocatore di lasciarsi alle spalle l’intera vicenda. Lo scrive il Corriere dello Sport.