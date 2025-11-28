Fiorentina, ennesima giornata triste. Ma Vanoli non vuole abbattersi

La Nazione si sofferma sulle parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Fiorentina-AEK Atene. Ecco l'analisi del quotidiano:
Il resto è l'ennesima serata triste di questa stagione, con Paolo Vanoli che però non vuole abbattersi dopo una prestazione negativa. «Non mi ero illuso prima e non mi abbatto adesso. Ci vuole tempo per uscire da questa situazione. Non bisogna pensare che con tre partite se ne esca. Sapevo che sarebbe stata una strada di alti e bassi. Dobbiamo essere più lucidi, tegnicamente più bravi. La fortuna bisogna cercarsela e noi la stiamo cercando anche per avere tranquillità nelle giocate. Mi dà fastidio che a ogni piccolo errore si abbassi la testa. C'era la possibilità di recuperare la partita. Quel qualcosa in più bisogna darlo per il compagno e per la squadra
