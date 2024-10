Infantino assiste al ritorno di Neymar. Poi la foto con il brasiliano

Neymar è tornato in campo contro l'Al Ain di Infantino. L'ex Fiorentina ha immortalato nei ricordi la sfida con il brasiliano

La carriera di Neymar è stata decisamente frenata dai problemi fisici, che gli hanno impedito di arrivare ancora più in alto. Il brasiliano è tornato in campo dopo la rottura del crociato con il suo Al-Hilal. Lo ha fatto nella Champions League asiatica, dove affrontava l'Al Ain di Crespo e Infantino. L'ex viola è entrato nel finale, ma dopo la sconfitta per 4-5 ha chiesto una foto proprio a Neymar, postandola sui propri social