Grabara si fa subito male. Tra i portieri offerti a Carnevali c'è anche l'ex Neto

Redazione VN
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La Juventus deve tornare improvvisamente sul mercato. Il tutto a causa del pesante infortunio occorso a Kamil Grabara, portiere arrivato in estate. Il polacco si è fatto male al ginocchio, e Carnevali dovrà trovare un nuovo numero 12.

Uno dei papabili sostituti potrebbe essere Neto, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Botafogo. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno, dopo i due anni trascorsi a Torino (2015-17). Lo riporta Fabrizio Romano

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