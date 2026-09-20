Grabara si fa subito male. Tra i portieri offerti a Carnevali c'è anche l'ex Neto
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La Juventus deve tornare improvvisamente sul mercato. Il tutto a causa del pesante infortunio occorso a Kamil Grabara, portiere arrivato in estate. Il polacco si è fatto male al ginocchio, e Carnevali dovrà trovare un nuovo numero 12.
Uno dei papabili sostituti potrebbe essere Neto, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Botafogo. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno, dopo i due anni trascorsi a Torino (2015-17). Lo riporta Fabrizio Romano
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