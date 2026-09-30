L'ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo non ha mai nascosto la volontà di intraprendere la carriera da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Un progetto che il brasiliano sembra avere già ben chiaro e che, come ha dichiarato all' Olé Summit 2026, nasce da ambizioni decisamente importanti.

Melo ha infatti fissato già gli obiettivi che vorrebbe raggiungere dalla panchina, senza porsi particolari limiti: "L'ho promesso alla mia famiglia e so che lo farò. Da allenatore vincerò Libertadores, Mondiale e Champions League".