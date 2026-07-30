L'ex difensore della Fiorentina Mattia Viti è pronto a tornare alla Sampdoria, accordo raggiunto secondo Sky Sport
VIDEO VN - Mandragora: "Vi racconto Atta e Oulai. Ndour? Ce la giochiamo"
L'ex Fiorentina Mattia Viti riparte dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club blucerchiato ha chiuso l'operazione per il ritorno del difensore classe 2002, che firmerà un contratto di quattro anni. Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche, ultimo passo prima dell'ufficialità.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultim’ora
UFFICIALE - Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato
Esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
News calciomercato
Di Marzio: "Piccoli al Bologna? Può scatenare il valzer delle punte in Serie A"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Radio e tv
TMW: "Nuova pretendente per Fortini. La Fiorentina lo valuta 10 milioni"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti