L'ex difensore della Fiorentina Mattia Viti è pronto a tornare alla Sampdoria, accordo raggiunto secondo Sky Sport

Redazione VN
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L'ex Fiorentina Mattia Viti riparte dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club blucerchiato ha chiuso l'operazione per il ritorno del difensore classe 2002, che firmerà un contratto di quattro anni. Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche, ultimo passo prima dell'ufficialità.

US Sassuolo Calcio v ACF Fiorentina - Serie A

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