Pablo Daniel Osvaldo "sta bene ed è lucido". Lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino El Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero "rimane ignota" e che l'ex oriundo della Nazionale azzurra permane in terapia intensiva anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia e che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte all'ospedale della località di Llavallol, alla periferia della capitale, è che i medici "l'hanno preso in tempo".

L'ex centravanti - in viola dal 2007 al 2009 - è stato sottoposto immediatamente a intervento chirurgico in seguito al riscontro di un versamento pleurico destro contenente liquido e pus. Negli ultimi anni Osvaldo aveva ammesso pubblicamente di aver attraversato momenti difficili a causa della depressione e aveva parlato della sua lotta contro la dipendenza: nel marzo del 2024 aveva pubblicato un video in cui rivelava di essere in cura psichiatrica.