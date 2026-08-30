Ultime ore di calciomercato frenetiche e ricche di movimenti anche per diversi vecchi volti del passato gigliato. Tra i protagonisti di questa sessione c'è anche Sofyan Amrabat, che ha ufficialmente definito il suo futuro legandosi a un club di primissimo piano del panorama europeo.

Ritorno alle origini: firma a parametro zero con l'Ajax

Neanche il tempo di rimanere svincolato che l'ex centrocampista della Fiorentina ha già trovato una nuova sistemazione. Dopo aver rescisso consensualmente il proprio contratto con il Fenerbahce, liberando il club turco da un ingaggio decisamente pesante, il mediano marocchino si è accasato ufficialmente all'Ajax a parametro zero. Per Amrabat si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini, essendo cresciuto calcisticamente proprio in Olanda con le maglie di Utrecht e Feyenoord prima di spiccare il volo verso la Serie A e la Premier League.

L'ultima parentesi al Betis e la stima di Jordi Cruyff

L'ultima stagione aveva visto Amrabat protagonista in Spagna con la maglia del Real Betis, un'esperienza vissuta senza riuscire a lasciare un segno indelebile. Ciononostante, il classe '96 si è confermato pilastro insostituibile del Marocco, con cui ha disputato di recente la sua terza fase finale di un Mondiale. A spendere parole di grande stima per il suo arrivo ad Amsterdam è stato Jordi Cruyff, dirigente dei Lancieri: "Siamo felici di aver assicurato la firma di Sofyan. È un giocatore forte fisicamente, dotato tecnicamente e porta con sé una grande esperienza internazionale. Conosce molto bene il campionato olandese e questo ci permetterà di inserirlo rapidamente. Con lui abbiamo acquistato esattamente il tipo di calciatore che cercavamo".