Che fine ha fatto Kevin Mirallas? Se lo sarà chiesto il messo comunale di Bagno a Ripoli, visto che formalmente l'ex calciatore viola risulta ancora domiciliato sopra la frazione di Antella. L'ex attaccante però non si trova più lì, o almeno così si evince dalla notifica 804/2026 presente nell'albo pretorio del Comune. A Mirallas - riporta l'edizione online di Repubblica - doveva essere consegnato un atto ufficiale ma a quanto pare ha lasciato pure la sua casa sui colli sopra Firenze.

Non è chiaro in cosa consistesse l'atto ufficiale, si sa che il messo comunale è arrivato fino alla zona di Picille per suonare al campanello dell'ex giocatore belga ma senza trovare nessuno. Non si sa neppure se la casa è abitata o meno, se non aver cambiato domicilio fiscale è stata una 'dimenticanza' o altro, ma è possibile che non sia stato il primo dei pensieri di Mirallas dopo aver lasciato la Fiorentina nel 2019. Sta di fatto che adesso se vuole l'atto ufficiale deve andare a prenderselo in municipio.