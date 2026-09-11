Dopo un lunghissimo viaggio durato ben 17 anni nei principali campionati europei, Juan Cuadrado fa ritorno in patria. Il trentottenne esterno colombiano, rimasto svincolato al termine dell'ultima parentesi vissuta in Serie A con la maglia del Pisa, ha raggiunto l'accordo con il Millonarios, club di Bogotà che ha formalizzato il suo ingaggio attraverso una nota ufficiale.

L'annuncio del club e il legame indissolubile con la Fiorentina

"Il Millonarios FC annuncia l'arrivo di Juan Guillermo Cuadrado, uno dei calciatori colombiani più talentuosi degli ultimi decenni, che si unisce alla squadra dell'Embajador per proseguire una carriera costruita in quasi 20 anni ai vertici del calcio internazionale", recita il comunicato diramato dalla società sudamericana.

I tifosi gigliati conservano un ricordo indelebile delle sue giocate straordinarie. Tra il 2012 e il 2015, sotto la guida di Vincenzo Montella, Cuadrado è stato uno dei simboli assoluti della Fiorentina, incantando il Franchi con dribbling, accelerazioni e gol spettacolari che gli valsero poi il trasferimento milionario al Chelsea.

Una carriera ricca di trionfi tra Italia ed Inghilterra

Iniziata la carriera professionistica nell'Independiente Medellín, il classe '88 era sbarcato nel vecchio continente nel 2009 grazie all'Udinese, facendosi poi notare nel prestito al Lecce prima dell'esplosione definitiva in riva all'Arno. Con il Chelsea ha conquistato Premier League e Coppa di Lega nel 2014-15, per poi vivere il ciclo più vincente con la Juventus (cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe). Negli ultimi anni ha vestito anche le maglie di Inter, Atalanta e Pisa, oltre a recitare un ruolo da protagonista assoluto con la Nazionale colombiana nei Mondiali del 2014 e del 2018. Ora, a 38 anni, per Cuadrado si apre un nuovo capitolo romantico a Bogotà.

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