Federico Chiesa potrebbe tornare nel campionato italiano, con tre club interessati

Redazione VN
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Il futuro di Federico Chiesa al Liverpool torna in bilico. La terza stagione in maglia Reds non sta andando come previsto e l'ipotesi di una partenza già nel mercato di gennaio starebbe diventando sempre più concreta. Secondo quanto riportato da Caught Offside, l'esterno italiano potrebbe valutare nuovamente un ritorno in Serie A. Nei mesi scorsi, Chiesa aveva deciso di concedere un'altra opportunità al progetto, nella speranza di trovare maggiore spazio e rilanciarsi. Tuttavia, finora non sarebbe arrivata la svolta attesa. Sulle tracce dell'ex Juventus ci sarebbero soprattutto Inter, Lazio e Atalanta. I nerazzurri potrebbero intensificare i contatti in caso di partenza di Luis Henrique, mentre la società biancoceleste resta un'altra possibile destinazione. Più complicata, invece, la pista bergamasca, anche a causa dei rapporti non semplici avuti in passato da Chiesa con Cristiano Giuntoli. Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive per chiarire il futuro dell'esterno azzurro.
Salah

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