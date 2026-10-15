Nel prepartita di Celta Vigo-Juventus, l'a.d. bianconero si è soffermato anche sull'ex attaccante della Fiorentina

Redazione VN
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Poco prima del calcio d'inizio di Celta Viga-Juventus, l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport ha toccato alcuni tempi, tra cui quello relativo al rinnovo dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez:

Il rinnovo di Nico è stato giusta conclusione di un percorso iniziato quest'estate e fatto di alcune dinamiche. Noi come società lo abbiamo sempre ritenuto un vero e proprio punto fermo, un calciatore forte, da tenere in considerazione per la costruzione del futuro. Non volevamo mandarlo via ed abbiamo mantenuto la parola, rinnovandogli fiducia e contratto. Adesso lui è concentrato sul suo presente e futuro alla Juventus.
nico gonzalez

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