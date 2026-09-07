Andrea Belotti non intende mollare e prova per l'ennesima volta a rilanciare la propria carriera ripartendo dal campionato cadetto. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l'attaccante classe 1993 ha raggiunto la città di Modena per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto del club gialloblù. Se i test fisici daranno l'esito sperato, per il centravanti bergamasco è pronta la firma su un contratto annuale con opzione per una successiva stagione.

Il travaglio dopo Cagliari e l'addio agli svincolati

L'ex attaccante della Fiorentina era rimasto senza squadra dopo la conclusione della complessa esperienza al Cagliari. In terra sarda la parentesi era stata segnata dal grave infortunio al ginocchio patito nel settembre 2025, che lo aveva tenuto lontano dai campi fino ad aprile. Inizialmente, a inizio luglio, il "Gallo" e la società rossoblù avevano persino trovato un'intesa di massima per proseguire insieme, ma l'operazione era poi definitivamente tramontata a causa del mancato superamento delle visite mediche.

I numeri di una carriera in cerca di rilancio

Finito nell'elenco degli svincolati, il trentaduenne centravanti ha ora l'opportunità di diventare il nuovo perno offensivo della formazione emiliana. Belotti si presenta in Serie B con un bagaglio di grandissima esperienza: dopo il debutto col Palermo e i lunghi anni al Torino (dal 2015 al 2022), ha vestito le maglie di Roma, Fiorentina, Benfica e Como, collezionando un totale di 356 presenze e 116 reti nella massima serie, oltre al trionfo con la Nazionale italiana ad Euro 2020.