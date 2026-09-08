La forte decisione presa da Sofyan Amrabat, ex calciatore della Fiorentina: da oggi non sarà più a disposizione per il Marocco
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Sofyan Amrabat saluta, almeno momentaneamente, la Nazionale marocchina. Il centrocampista ex viola, recentemente approdato all’Ajax da svincolato negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, ha annunciato attraverso i propri canali social la decisione di non rispondere più alle convocazioni del Marocco.
Non si tratta, tuttavia, di un addio definitivo al calcio internazionale. Alla base della scelta ci sarebbe infatti il rapporto ormai compromesso con l’attuale commissario tecnico dei Leoni dell’Atlante, Mohamed Ouahbi.
In un lungo messaggio pubblicato sui social, Amrabat ha spiegato le ragioni della sua decisione, lasciando intendere chiaramente la natura del problema:
"Non sono in grado di continuare a rappresentare la Nazionale con questo allenatore".
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