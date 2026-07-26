Dzeko pronto a rinnovare con lo Schalke 04: la strategia del club per l’ingaggio

Edin Dzeko potrebbe rinnovare il proprio contratto con lo Schalke 04 e giocare ancora assieme a Robin Gosens, suo compagno alla Fiorentina

Robin Gosens e Edin Dzeko potrebbero giocare insieme ancora una volta, ma stavolta con la maglia dello Schalke 04 . Secondo quanto riporta Sky Sport DE, l'attaccante potrebbe rinnovare il contratto all'80/90%. Il bosniaco, dopo il Mondiale, si era preso del tempo per riflettere sul proprio futuro ed entro i primi giorni di agosto arriverà una risposta definitiva.

Le sensazioni sono positive considerando che il club tedesco ha chiuso per Maximilian Wöber a parametro zero con un contratto legato ai bonus: una strategia che permette di liberare risorse da destinare allo stipendio di Dzeko. Lo Schalke sarebbe disposto ad offrire al bosniaco un ingaggio di 900 mila euro a stagione, cifra che potrebbe salire fino a 1,3 milioni attraverso i bonus.