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Ufficiale, Harrison nella MLS: i dettagli dell’accordo con i New England Revolution

Ufficiale, Harrison nella MLS: i dettagli dell’accordo con i New England Revolution - immagine 1
L'ex viola Jack Harrison è un nuovo giocatore dei New England Revolution
Redazione VN

Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, Jack Harrison lascia l'Europa: l'esterno inglese è un nuovo giocatore dei New England Revolution, squadra che milita in MLS e originaria di Foxborough in Massachusetts. L'annuncio social del club:

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