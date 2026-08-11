Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nicolas Valentini, ormai ex difensore della Fiorentina, il direttore sportivo dell’Alaves Sergio Fernandez ha raccontato le difficoltà della trattativa che ha portato l’argentino in Spagna, sottolineando come sul giocatore ci fosse una forte concorrenza.

Portare Valentini da noi è stata un'operazione complessa, considerata la forte concorrenza sulle sue tracce: se oggi è qui, lo dobbiamo alla sua ferrea volontà e all'impegno dimostrato. Desidero esprimere la mia gratitudine a Nicolas e al suo entourage per aver riposto fiducia nei nostri programmi, dove sarà centrale a 360 gradi L'arrivo di Valentini porta una ventata di energia fresca nello spogliatoio. Il nostro obiettivo era proprio quello di assicurarci un profilo con le sue doti: parliamo di un calciatore di grande grinta e abituato a calcare palcoscenici di altissimo livello