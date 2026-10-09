VIDEO - Vanoli: "Ndour? In allenamento quel gol non gli è venuto. Merita l'Italia"

Sembrava tutto ormai apparecchiato per un suo addio nel corso della scorsa estate, e invece Nico Gonzalez è destinato a rimanere alla Juventus. A renderlo noto è l'esperto di mercato Fabrizio ROmano che dà un aggiornamento sul futuro dell'argentino.

L'ex viola ha infatti appena apposto la firma sul rinnovo di contratto che lo lega ai bianconeri. L'annuncio ufficiale è atteso a stretto giro di posta.