Paolo Vanoli è il primo tra gli allenatori italiani svincolati che ha (ri)trovato squadra, con il ritorno alla Fiorentina al posto dell'esonerato Grosso. Qualcuno ha sperato che la dirigenza viola potesse fare un pensiero anche su un altro ex come Raffaele Palladino. Ma così non è stato.

Il tecnico campano resta dunque sul mercato e per lui sarebbero arrivate già due proposte dall'estero, senza però incontrare il suo gradimento. A riferirlo è Matteo Moretto che dal canale youtube di Fabrizio Romano racconta: "In questo in questo inizio di settembre due club stranieri hanno sondato la possibilità di arrivare a Raffaele Palladino. Questi due club sono la Dinamo Kiev e il Trabzonspor" quest'ultima è la squadra di Salah nonchè ex di Oulai.

Moretto aggiunge: "Palladino sta aspettando dei progetti tra Italia e Inghilterra, soprattutto per capire da dove ripartire. Per lui sarà sicuramente importante il progetto a lungo termine e un posto dove poter lavorare eh al 100% con serenità per ottenere determinati obiettivi".