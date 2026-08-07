Momo Salah ha fatto impazzire un popolo intero. I tifosi del Trabzonspor si sono presentati in massa (25mila) per la presentazione del campione egiziano. In Inghilterra non tutti hanno accolto il suo trasferimento con grande entusiasmo. Le parole sull'ex Fiorentina di Jamie Carragher al Daily Mail:

"Ero convinto che sarebbe finito al Milan o alla Juventus o in qualche altra squadra del genere, forse il problema era il suo stipendio. Non lo conosco, ovviamente non ci ho mai parlato. Ma è come Ronaldo, è così determinato, i numeri contano tantissimo per lui. Pensavo che, pur potendo fare lo stesso anche in Turchia, avrebbe voluto giocare in un club davvero prestigioso"

La Turchia: "Andare al Milan, alla Juventus o a qualsiasi altra squadra, giocare a San Siro, disputare partite importanti, giocare in Europa. La Turchia... credo che valga di più"