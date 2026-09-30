Dopo Zaniolo un altro ex viola infortunato, problemi alla spalla per Albert Gudmundsson in nazionale.
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Non c’è tregua per l’infermeria degli ex Viola. Dopo lo stop di circa un mese di Nicolò Zaniolo, arrivano brutte notizie anche dal fronte Lazio. Dove, l’ex attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è rientrato dalla chiamata in nazionale con un problema alla spalla che inizialmente non sembrava destare grande preoccupazione, ma, stando agli ultimi controlli, sembrerebbe invece aver riportato un danno più serio, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per un periodo maggiore di quanto auspicato. Si attendono maggiori informazioni nelle prossime ore per capire con precisione quanto si potrebbe prolungare lo stop.
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