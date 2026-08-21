Il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto con il centrocampista brasiliano un accordo per la risoluzione consensuale del contratto

Redazione VN
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È ufficialmente terminata l’avventura di Arthur Melo alla Juventus. Il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto con il centrocampista brasiliano un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che lo legava alla società torinese fino al 2027. Si chiude così definitivamente un rapporto iniziato nell’estate del 2020, quando Arthur arrivò dal Barcellona nell’operazione che portò Miralem Pjanic in Catalogna. Il brasiliano lascia la Juventus dopo numerosi prestiti nelle ultime stagioni.

Tra questi anche quello alla Fiorentina nella stagione 2023/24, quando Arthur fu uno dei punti fermi del centrocampo viola agli ordini di Vincenzo Italiano, prima del mancato riscatto e del ritorno a Torino. Dopo le successive esperienze lontano dalla Juventus, le parti hanno deciso adesso di separarsi definitivamente. Il club bianconero ha salutato il giocatore augurandogli buona fortuna per il futuro.

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